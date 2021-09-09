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TIMETURK / DÜNYA / Amerikan basınından Taliban iddiası

Amerikan basınından Taliban iddiası

Amerikan basını, Taliban'ın, Afganistan'da kalan yaklaşık 200 ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verme konusunda rıza gösterdiğini yazdı.

32 Dakika Önce
2021-09-09 18:56:33
Amerikan basınından Taliban iddiası

Amerikan basınının üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Taliban'ın ele geçirmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan ilk ticari uçuş gerçekleşti.

Doha'ya giden Katar Havayollarına ait uçağın içinde kaç ABD vatandaşı olduğu bilinmiyor. Kaynaklar ise Taliban'ın, Afganistan'da kalan yaklaşık 200 Amerikan vatandaşının ayrılmasına izin verme konusunda rıza gösterdiğini kaydetti.

ABD vatandaşları ve ülkeden çıkmak isteyen Afganları taşıyan 6 Amerikan charter uçağının, Taliban'ın izin vermemesi nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif Havalimanında bekletildiği belirtiliyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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