Amerikan basının Bayraktar TB2’lere ilgisi sürüyor: 'Ucuz ama, ölümcüller'

Amerikan Associated Press’te (AP) Derek Gatopoulos ve Suzan Fraser imzalı yayımlanan haberde, Bayraktar TB2 için, “Ucuz ama, ölümcül Türk insansız hava araçları, Ukrayna’nın savunmasını destekliyor” denildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçları dünya basının gündeminden düşmüyor.

Bayraktar TB2'ler bir övgü de Amerikan Associated Press'ten (AP) geldi.

Derek Gatopoulos ve Suzan Fraser imzalı yayımlanan haberde, Bayraktar TB2 için, “Ucuz ama, ölümcül Türk insansız hava araçları, Ukrayna'nın savunmasını destekliyor” denildi.

AP ajansında 17 Mart'ta yayımlanan Bayraktar TB2 ile ilgili haber şöyle:

Üç hafta süren Rus bombardımanına rağmen Ukrayna, Batılı askeri uzmanları şaşırtan ölümcül bir etkinlikle, işgalcilere yönelik pop-up saldırılar gerçekleştirmek için Türk yapımı insansız hava araçları kullanarak şehirlerini sert bir şekilde savunmaya devam etti.

Hafif, lazer güdümlü bombalar taşıyan Bayraktar TB2 insansız hava araçları, normalde düşük teknolojili çatışmalarda başarılı oluyor ve Türkiye, bunları Azerbaycan, Libya, Fas ve Etiyopya da dahil olmak üzere bir düzineden fazla ülkeye sattı.

Londra merkezli Royal United Services Enstitüsü'nden Jack Watling ise, insansız hava araçlarının Ukrayna'nın Moskova ile olan çatışmasının erken aşamalarında, Ruslar savaş alanında hava savunmasını kurmadan önce beklenmedik şekilde başarılı saldırılar gerçekleştirdiğini söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ise, 9 Mart'ta Parlamento'ya verdiği brifingde, Batı tarafından Ukrayna'ya bağışlanan diğer silahlarla birlikte, özellikle Türk TB2 İHA'ları baştan olmak üzere insansız hava araçlarına övgüde bulundu.

İngiliz Bakan Wallece, Türk TB2 insansız hava araçlarının Rus ilerlemesini durdurmada başarılı olduğunu belirterek, hatta Ukrayna topçularına ve tedarik hatlarına mühimmat taşıdığını da dikkat çekti.

Drone'lar sosyal medyada da başarı elde etti. Rus zırhlı araçlarının imhasına ilişkin hava videoları, Ukrayna'nın bilgi savaşı için önemli bir araç haline geldi.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter'da, imha edilen Rus askeri araçlarından oluşan bir konvoyun da dahil olduğu drone saldırılarının videolarını paylaştı.

Videolardan birinin altına “Maşallah” veya “Hamdolsun” yazıları dikkat çekiyor.

“Bayraktar” adlı şarkının kullanıldığı, patlama seslerinin vuruşlara denk gelecek şekilde kullanıldığı bir video, YouTube'a yüklendi ve Ukrayna radyosunda oynatıldı.

"Hâlâ uçtukları, silahlı oldukları sürece faydalı olacaklar” diyen ABD merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün Direktörü Aaron Stein ise, "Videolar insanları mest etti, çünkü hava saldırısını yüksek çözünürlükte görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, TB2 insansız hava araçlarını 2019'da Ukrayna'ya satmaya başladı ve Kiev, onları doğu Donbas bölgesindeki Rus destekli ayrılıkçılarla savaşmak için kullandı.

Türk yetkililer, Kiev'e yeniden ikmal yapılıp yapılmadığı da dahil olmak üzere, drone satışlarının ayrıntılarını açıklamayı reddetti.

Bağımsız tahminler, Ukrayna'daki Bayraktar TB2 sayısını 20 ile 50 arasında gösteriyor.

Bayraktar TB2, 2020'de Dağlık Karabağ bölgesinde Ermeni destekli güçlerle mücadelede Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'ın yanı sıra Libya'daki çatışmaların dengesini değiştirmeye yardımcı olmakla itibar kazandı.

Ankara, insansız hava araçlarını Türkiye, Kuzey Irak ve Suriye'deki PKK'lılara karşı da kullandı. .