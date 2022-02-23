DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbeden şüpheli tutuklandı
ANALİZ: Batı medyasının 'Ukrayna' yalanları
Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyareti
Kuzey Akım-2 projesine ağır darbe
EXXEN CANLI: Benfica - Ajax
Liverpool - Leeds United maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Amerikalılar yönetimin Ukrayna-Rusya krizinde rol almasını istemiyor
ANALİZ: Kripto paralarda tepki zamanı geldi
Mevcut yollar konforlu hale geliyor
Bitcoin fiyatı 30 bin dolara düşecek mi?
Bitcoin fiyatı 30 bin dolara düşecek mi?
Bitcoin fiyatı 30 bin dolara düşecek mi?
ANALİZ: Avrupa’da kıtlık kapıda
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? Emeklilerin ikramiyesi kaç para?
Ukrayna: Savaş, bildiğimiz dünya düzeninin sonu olacak

TIMETURK / DÜNYA / Amerikalılar yönetimin Ukrayna-Rusya krizinde rol almasını istemiyor

Amerikalılar yönetimin Ukrayna-Rusya krizinde rol almasını istemiyor

ABD'de halk, ülkenin Ukrayna-Rusya çatışmasında öncü rol üstlenmesini istemiyor

2 Saat Önce
2022-02-23 22:20:55
Amerikalılar yönetimin Ukrayna-Rusya krizinde rol almasını istemiyor

ABD'de yapılan bir anket, halkın sadece yüzde 26'sının ABD'nin Rusya-Ukrayna çatışmasında öncü bir rol üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

AP ve NORC'un 18-21 Şubat'ta 1289 kişi üzerinde yaptığı ankette, ABD'nin Rusya-Ukrayna krizindeki rolü incelendi.

Ankete katılanların yüzde 52'si ABD'nin Ukrayna-Rusya çatışmasında çok az bir rolü olması gerektiğini düşündüğünü, yüzde 20'si de ABD'nin bu konuda hiçbir rol üstlenmemesi gerektiğini aktardı.

Katılımcıların sadece yüzde 26'sı ise ABD'nin söz konusu çatışmada öncü bir rol üstlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Ankette, halkın çoğunluğunun şu anda dış politikadan ziyade ülkede kötüleşen ekonomik durum ve artan enflasyona odaklandığı kaydedildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş