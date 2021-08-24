Amerikalılar yönetimin internete müdahalesine nasıl bakıyor?

Amerikalıların, yönetimin internette yayılan yanlış bilgileri engellemek için adım atmasını giderek daha olumlu karşıladığı bildirildi.

Pew Araştırma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşıları konusunda internetteki yanlış bilgilerin endişe doğurmasının ardından Amerikalılar, sanal ortamda yanlış bilgi yayılmasının önlenmesi için yönetim ve teknoloji şirketlerinin müdahalede bulunmasına daha olumlu bakıyor.

Pew'in 11 bin 178 yetişkin üzerinde yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 48'i internetteki yanlış bilgilerin, içerik üretimi ve erişiminin kısıtlanması pahasına da olsa engellemesi gerektiğini düşünürken, 2018'de yapılan benzer araştırmada bu oran yüzde 39 olarak belirlenmişti.

Haberleşme özgürlüğünün, internette yanlış bilgilerin yayılması pahasına da olsa korunması gerektiğini düşünen Amerikalıların oranının yüzde 58'den yüzde 50'ye gerilediği görüldü.

Bu arada katılımcılar, yanlış bilgiye karşı yönetim yerine teknoloji şirketlerinin adım atmasını daha olumlu karşıladıklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 59'u teknoloji şirketlerinin internette yanlış bilgi yayılmasını kısıtlaması gerektiğini düşünürken, haberleşme özgürlüğünün daha önemli olduğunu savunlar yüzde 39'u oluşturdu. Araştırma şirketi, bu konuda 2018'e göre önemli bir fark bulunmadığını belirtti.

Pew, 2018'den bu yana yönetimin internet konusunda adım atması üzerine siyasal fikir ayrılığı oluştuğuna dikkati çekti.

Üç yıl önce Cumhuriyetçilerin yüzde 60'ı, demokratlarınsa yüzde 57'si haberleşme özgürlüğünün yanlış bilgi yayılmasından daha önemli olduğunu düşünürken, bugün bu oran cumhuriyetçilerde yüzde 70'e yükseldi. Demokratlarınsa yüzde 65'i yönetimin yanlış bilgiyi engellemesini özgürlüklerden daha önemli bulduğunu açıkladı.

Teknoloji şirketlerinin internete müdahalesi konusunda da siyasal fikir ayrılıkları derinleşti.

Demokratların yüzde 76'sı teknoloji şirketlerinin yanlış bilgiyi engellemesi gerektiğini düşünürken, cumhuriyetçilerin yüzde 61'i aksi görüşü savundu.

Pew, 2018'de partilerin bu konuda birbirlerine daha yakın görüşe sahip olduğuna dikkati çekti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.