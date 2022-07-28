Amerikalılar ölüyor, şirketler milyar dolarlar kazanıyor

ABD'de yapılan bir soruşturmanın raporuna göre, silah üreticilerinin son 10 yılda AR-15 tarzı silah satışından 1 milyar dolardan fazla para kazandığını tespit etti.

Gözetim ve Reform Komitesi tarafından yayınlanan rapora göre, silah üreticileri, son 10 yılda AR-15 tarzı silahların satışından 1 milyar dolardan fazla para aldı ve zaman zaman onları 'genç erkeklerin erkekliklerini kanıtlamalarının bir yolu' olarak pazarladı.

Bu silahlar, Buffalo'daki bir markette 10 kişinin ölümüne neden olan ve Uvalde, Teksas'ta 19 çocuğun ve iki öğretmenin vurularak öldürüldüğü bir başka katliam da dahil olmak üzere, ülkeyi dehşete düşüren katliamlarda kullanıldı.

"Son derece rahatsız edici, sömürücü ve pervasız"

Gözetim ve Reform Komitesi, bazı reklamların nişancı video oyunlarını taklit ettiğini veya silahların 'askeri geçmişi' temsil eder gibi gösterdiğini söylerken, New York'tan Demokrat Temsilci Carolyn Maloney, bu satış taktiklerinin "son derece rahatsız edici, sömürücü ve pervasız" olduğunu söyledi.

Silah üreticileri ise silahlı cinayetlerin küçük bir kısmından AR-15 tarzı tüfeklerin sorumlu olduğunu ve suçun silahlarından ziyade saldırganlara atılması gerektiğini söyledi.

AR-15 tarzı ateşli silahlar, genel olarak ABD silahlı şiddetinin ana itici güçleri olmasa da, tasarımları, atıcıların daha uzak mesafeden daha fazla insana zarar vermesine izin veriyor.

Kaynak: TRTHaber, ABC News