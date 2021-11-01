Amerikalı uzman Washington yönetimine uyarı: YPG-PYD'ye verilen desteği kesin

Düşünce kuruluşu “Center for a New American Security'de kıdemli uzman olan James J. Townsend, Biden yönetimini uyararak, YPG/PYD’ye verilen desteğin kesilmesini istedi. Townsend ayrıca, “Türkiye, Karadeniz'in kontrolünün anahtarıdır” dedi.

Amerikalı askeri uzmandan, Washington yönetimine Türkiye ile ilgili dikkat çekici uyarılar geldi. “Türkiye, Karadeniz'in kontrolünün anahtarıdır” diyen askeri uzman James J. Townsend, ABD yönetiminin Suriye'deki Kürt oluşumlarla ilişkileri kesmeye, bu oluşumlara verilen desteğin sonlandırılmasını istedi.

Düşünce kuruluşu “Center for a New American Security'de kıdemli uzman olan James J. Townsend, “NATO, Türkiye'nin Kuzey Atlantik İttifakı'ndan olası dışlanması konusunda çok dikkatli olmalıdır” diyerek Biden yönetimini ve ABD'li politikacıları uyardı.

Türkiye ve ABD'nin eski yakın ilişkilerine dönmesi gerektiğini, ancak şu anda sürecin zor ve sinir bozucu olduğunu belirten Townsend, “Türkiye, Karadeniz'in kontrolünün anahtarıdır” dedi.

Townsend, "ABD'nin PKK'nın Suriye'deki kolu YPG-PYD'ye eğitim vermesi ve silahla donatılmasının Türkiye ile ilişkileri yeniden kurmanın önündeki en büyük engel olduğunu" belirterek, ABD'nin Türkiye'nin terör örgütü ilan ettiği ve savaş açtığı bu örgütlerle askeri ilişkilerinin bir an önce sona ermesi gerektiğini kaydetti.

“Görünüşe göre benzer bir durum Rusya için de geçerli ve bu nedenle Moskova, Suriye topraklarında Ankara ile çatışmaya girmek istemiyor” diyen Townsend, Rusya'nın Türkiye'nin Kürtlere karşı askeri operasyon bölgesi ilan ettiği bölgeden askerlerini hızla geri çekiyor” yorumunda bulundu.

Kaynak: avia-pro

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.