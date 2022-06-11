Amerikalı generalden Türkiye açıklaması

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen EFES- 2022 Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanması'na ait USS Arlington Gemisi Komutanı Tümgeneral Francis Donovan, 'Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerimiz, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu. Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz' dedi.

9 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen EFES- 2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanması'na ait USS Arlington Gemisi, tatbikatın ardından İzmir Alsancak Limanı'na demirlerken, kapılarını gazetecilere açtı. Düzenlenen resepsiyonda konuşan USS Arlington'ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'de olmaktan dolayı onur duyduklarını söyledi. Donovan, "İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver. Bizlere ve askerlerimize çok sıcak davrandılar. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de bulunmaktan da onur duyuyorum. Burada iş birliğimizi sağlamlaştırmak harika. Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerimiz, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu. Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes Tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu.

Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6'ncı Filosu adına Türkiye'ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. DHA