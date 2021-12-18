Amerika’nın yeni Hipersonik Füzesi’nde üçüncü başarısız test

ABD Hava Kuvvetlerinin yeni hipersonik füzesi olan AGM-183A Havadan Fırlatılan Hızlı Tepki Silahı’nın (ARRW) bir testi daha başarısız oldu.

Amerikalılar hipersonik füzelerde sorunlar yaşamaya devam ediyorlar. B-52H Stratofortress Bombardıman Uçağı'na entegre edilen AGM-183A hipersonik füzesinin test atışı üçüncü kez başarısız oldu.

ABD Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetimi Komutanlığı Silahlanma Müdürlüğü tarafından yapılan teyide göre prototip füze, uçağın kanadından ayrılmadı.

15 Aralık 2021 Çarşamba günü icra edildiği açıklanan teste dair ABD Hava Kuvvetleri Tuğgeneral Heath Collins tarafından yapılan açıklama şunlar kaydedildi:

“Fırlatması aşaması füze ateşlenmeden önce bilinmeyen bir sorunla durduruldu. Füze fabrikaya geri dönecek ve telemetri ve yerleşik verilerin analizi hemen başlayacak. Program, uçuş testini mümkün olduğunca çabuk sürdürmeye çalışacak.”

Üçüncü Başarısız Test

AGM-183A hipersonik füzesi, beş ay önce icra edilen bir başka test atışında daha başarısız olmuştu. Füzeninin besleme roketinde sorunlar yaşanıyor. ABD Hava Kuvvetleri, prototip silahın yüklendiği B-52H bombardıman uçağından güvenli bir şekilde ayrılması ve diğer füzelerin değerlendirilmesine olanak sağlaması nedeniyle, roketin istenildiği gibi ateşlenmemesine rağmen Temmuz ayındaki testi kısmen başarılı buluyordu.

Füzenin ilk başarısız testi ise yine bul yıl Nisan ayında icra edilmişti. İlk testte yaşanan aksaklıklarla üçüncü testte yaşanan aksaklıklar neredeyse tamamen aynı. Bu testlerin bir numaralı amacı besleme roketinin performansının ortaya konmasıydı.

Hava Kuvvetleri ise bu yıl içerisinde üç adet başarılı test icra etmeyi planlıyordu ancak bugüne kadar üç adet başarısız test icra edildi. Bu testlerin başarılı sonuçlanmasının ardından ise gerçek hipersonik hızlandırıcı araçların füzeye entegre edilmesi bekleniyor.

Füzenin üreticisi olan Lockheed Martin ise bir sonraki ARRW testini bir an önce icra etmeyi umuyor. Şirket, Ekim ayında düzenlediği törenle Alabama'da füzelerin üretileceği yeni fabrikayı devreye almıştı. Füzenin envantere giriş tarihi için Eylül 2022 öngörülüyordu ancak takvim oldukça sarkmış durumda.

Hipersonik Füzeler

Çeşitli ülkeler tarafından geliştirme faaliyetlerine devam edilen hipersonik füzeler, Mach 5 ve daha yüksek hızlarda uçuş hızı bulunan füzelerdir. Nükleer ve konvansiyonel harp başlığı taşıyabilen hipersonik füzeler, yüksek hızları sebebi ile günümüzde hiçbir hava/füze savunma sistemi tarafından önlenememektedirler. Bu sebepten ötür ülkeler, hipersonik füze çalışmalarına ağırlık vermişlerdir.

Kaynak: savunmasanayist.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.