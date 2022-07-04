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Amerika itiraf etti: Türkiye'yi kızdırdık

Senatör Chris Murphy, ABD’nin Suriye politikası ile ilgili, “Türkiye’yi kızdıracak kararlar aldık” dedi.

2 Gün Önce
2022-07-04 13:32:23
Amerika itiraf etti: Türkiye'yi kızdırdık

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre Yunan Ta Nea gazetesine konuşan Demokrat Partili Murphy, “Suriye'deki Kürt güçleriyle aynı hizada durmamız, bazı sonuçlar doğurdu. Bunun Türkiye'yi kızdıracağını biliyorduk. Aldığımız kararların bazen sürtüşmelere yol açtığını anlayamıyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerindeki bölünmeden, sadece Türkiye sorumlu değil. ABD de sorun yaratan adımlar attı” dedi.

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