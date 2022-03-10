Rusya'nın Ukraya işgalini değerlendiren Filistinli ünlü gazeteci Abdulbari Atvan, “Amerika'nın inşaatta değil, yıkımda uzman olduğunu açılayarak, 'Bu savaşı kışkırtan, ateşleyen ABD'dir. Savaşı Putin kazanacak' dedi

Ukrayna'daki Amerikan "komplosu", savaşın sadece iki haftasından sonra nasıl başarısız olmaya başladı? Avrupa, Orta Doğu'yu yok etmeyi bitirdikten sonra neden yok edilecek? Petrole olan açgözlülüğü, Putin'in "buldozerinin" elindeki kibirine son verecek ölümcül zehir nasıl olacak? Bütün bu soruların cevabını Raialyoum gazetesi editörü ünlü Filistinli gazeteci Abdulbari Atvan cevapladı.

Abdulbari Atvan'ın Raialyoum gazetesinde yayımlanan yazısından özet bölümler şöyle:

Mart 2003'te Irak'a yönelik ikinci Amerikan savaşı ve ardından gelen işgal sırasında ünlü İngiliz gazetesi The Observer'da, “Amerika inşaatta değil, yıkımda uzmandır” başlıklı bir makale yazdım. Amerikan savaş uçakları köprüler, su ve elektrik santralleri de dahil olmak üzere tüm Irak altyapısını bombaladığında ve bir milyondan fazla Iraklıyı öldürdüğünde gerçekte olan buydu.

Makale uluslararası alanda beklemediğim tepkilere yol açtı ve ertesi gün büyük bir İngiliz yayınevi beni aradı ve bu başlıkla bir kitap yazmamı istedi.

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Yaklaşık yirmi yıl sonra, Ukrayna savaşı, askeri ve diplomasisindeki gelişmeleri takip etmek ve başta Avrupa olmak üzere dünyanın yıkımına yol açabilecek bir nükleer dünya savaşı riski vesilesiyle bu yazıyı hatırladım.

Mevcut siyasi arabuluculuklar sonuçlanmadıkça bu savaştan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin galip gelecektir; çünkü şartlarının tamamını veya çoğunu elde edene kadar bu çözümü kabul etmeyecektir.

BU SAVAŞI KIŞKIRTAN ABD'DİR

Bu savaşı kışkırtan ve ateşleyen ABD'dir. Başkan Joe Biden'ın seçim kampanyası sırasında açıkladığını hatırlamakta fayda var.

Biden, Beyaz Saray'a girdikten hemen sonra ABD'nin bir numaralı düşmanı Rusya, sonra da Çin olduğunu söylemişti. Bu yüzden Ukrayna'yı uzun bir yıpratma savaşına sokmak için “zehir yemi” yaptı.

Eşi görülmemiş yaptırımlarla ABD-Avrupa tehdidi ikili bir plandı: Ya Başkan Putin'i caydırmak, terörize etmek ve Ukrayna'yı işgal etmesini engellemek ya da onu bu işgali gerçekleştirmeye kışkırtmak ve sert ekonomik yaptırımlara paralel olarak uzun bir yıpratma savaşına sokarak, Rus halkı tarafından devrilmesini sağlamaktı.

Ve, ilk Rus tankının Ukrayna topraklarına girmesinden yaklaşık iki hafta sonra, bu planın “saflığı” kanıtlandı ve ters-verimli sonuçlar verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, başta ABD ve Avrupalı müttefikleri olmak üzere herkesin kendisini terk etmesinin ardından Rus işgaliyle tek başına karşı karşıya olduğunu öğrenince hezeyan yaşıyor. Birleşmiş Milletler ve NATO Ukrayna'ya asker ya da uçak göndermeyeceğini söyledi. Almanya, Bulgaristan ve Fransa dahil birçok Avrupa ülkesi Rus petrol ve gazı olmadan yapamayacaklarını açıkladı. NATO'ya kadar uzanması beklenen Avrupa-Amerika ittifakında bir çatlak var.

Avrupa gücünü ekonomi, demokrasi, insan hakları ve sosyal adalet değerlerinden alıyor ve bu unsurlar birbiri ardına aşınıyor, yerini ırkçılık ve neo-Nazi sağcılığın “kötülükleri” alıyor.

Kuzey Kore, İran, Suriye, Küba ve Venezuela'ya doğrudan askeri müdahaleden kaçınmaya alternatif olarak Amerika'nın dayattığı tüm yaptırımlar amaçlarına ulaşmadı ve ters tepiyor ve hiçbir rejim devrilmedi.

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Amerika Irak'ı, Suriye'yi, Afganistan'ı ve Libya'yı yok etti ve hiçbirinin yeniden inşasına katılmadı ve katılmayacak.

Amerika ve Avrupa'nın, "Orta Doğu"yu yok etmeyi bitirdikten sonra, sıra şimdi sıra kendisinde. Amerika Ukrayna'dan sonra Rusya'nın hedefindeki ülkelerin, adı Rusya ve Vladimir Putin adında kurnaz bir “buldozer” lideriyle karşı karşıya olduğunu ve Çin, Hindistan ve müttefiklerine güvendiğini söyledi. Sihrin, büyücünün aleyhine döneceğini ve yıkımın Amerika'ya ulaşacağını göz ardı etmiyoruz. .