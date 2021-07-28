Amerika İngiltere’ye seyahat yasağını uzattı

ABD yönetimi İngiltere’ye seyahat yasağını uzatırken, İngiltere tarafında karar hayal kırıklığı yarattı.

İngiltere ile ABD arasındaki seyahatler, Mart 2020'den bu yana dondurulmuş durumda.

ABD, hızla yayılan COVID-19 Delta varyantı ve ülkede artan koronavirüs vakalarıyla ilgili endişeler nedeniyle şu an için mevcut seyahat kısıtlamalarını kaldırmayı düşünmüyor.

Biden yönetimi hafta başında öngörülebilir gelecekte AB ve Çin de dahil olmak üzere bir dizi ülke üzerindeki kısıtlamaları sürdüreceğini duyurması İngiltere'yi rahatsız etti.

İngiltere'de hayalkırıklığı

Polis ve Zabıta İşleri Bakanı Kit Malthouse, şu anda ABD ile hiçbir seyahat koridorunun mevcut olmamasının ve Beyaz Saray'ın bunu değiştirmemesinin hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Malthouse, uluslararası seyahatlerin mümkün olan en kısa sürede normale döndüğünü görmek istediklerini söyledi.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün bulunduğumuz nokta göz önüne alındığında, Delta varyantı ile bu noktada mevcut seyahat kısıtlamalarını sürdüreceğiz" demişti.

İki ülkede de vaka artışları yaşanıyor

ABD İngiltere'nin seyahat tehlikesini sınıflandırdığı sarı renkli ülkeler listesinde yer alıyor.

ABD'den İngiltere'ye dönerken 10 günlük karantina gerekiyor.

Hem ABD'de hem de İngiltere'de Delta varyantının neden olduğu çok sayıda vaka artışı yaşanıyor.

Yaz sonunda İngiltere-ABD seyahat koridorunun açılması giderek daha olası görünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.