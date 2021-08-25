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Amerika, Etiyopya'da Tigraylı isyancıları desteklediği iddialarını reddetti
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TIMETURK / DÜNYA / Amerika, Etiyopya'da Tigraylı isyancıları desteklediği iddialarını reddetti

Amerika, Etiyopya'da Tigraylı isyancıları desteklediği iddialarını reddetti

ABD, Etiyopya'nın kuzeyinde merkezi hükümete karşı mücadele eden Tigraylı isyancıları desteklediğine dair iddiaları reddetti.

2 Saat Önce
2021-08-25 13:03:49
Amerika, Etiyopya'da Tigraylı isyancıları desteklediği iddialarını reddetti

ABD'nin Addis Ababa Büyükelçiliği'nin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), silahlı kişilere bilerek ya da gönüllü olarak gıda yardımı yaptığına dair iddiaları reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Etiyopya basınında, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyelerinin elinde USAID imzalı gıdalar görüldüğüne dair haberler çıktığı hatırlatılan açıklamada, Etiyopya'nın Amhara ve Afar bölgelerindeki isyancıların USAID tarafından desteklendiği iddiaları reddedildi.

USAID olarak ülkedeki ihtiyaç sahibi kimselerin desteklendiği kaydedilen açıklamada, çatışmalar nedeniyle silahlı kişilerin gıdalara el koymuş olabileceğine işaret edildi.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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