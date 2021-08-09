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TIMETURK / DÜNYA / Amerika'dan Belarus'a yeni yaptırımlar gündemde

Amerika'dan Belarus'a yeni yaptırımlar gündemde

Biden yönetimi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve rejimine, demokrasi, insan hakları ve temel özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanması kararı aldı.

4 Saat Önce
2021-08-09 20:08:43
Amerika'dan Belarus'a yeni yaptırımlar gündemde

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, "Bir yıl önce bugün, Belarus halkı demokrasinin en temel şekli olan seçim yoluyla seslerini duyurmak ve kendi geleceklerini şekillendirmek istedi. Lukaşenko rejimi ise Belarus halkının iradesine saygı duymak yerine, seçimlerde hile yaptı" dedi.

Lukaşenko yönetimini muhalefeti bastırmak, binlerce barışçıl göstericiyi gözaltına almak, 500'den fazla sivil toplum örgütü lideri ve gazeteciyi tutuklamak ve uluslararası bir uçuşu "zorla" Minsk'e yönlendirmekle suçlayan Biden, iktidarı elinde tutmaya yönelik "gayrimeşru" çabalarının karşılıksız kalmayacağını ve yeni yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Yaptırım uygulanacak birey ve kuruluşlar arasında Belarus'un devlete ait işletmelerinden biri olan Belaruskali OAO, Belarus Ulusal Olimpiyat Komitesi, Lukaşenko'ya destek veren iş adamları ve bağlantılı oldukları 15 şirket ile Absolutbank yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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