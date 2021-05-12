Amerika'da siber saldırıya uğrayan petrol boru hattı faaliyete tekrar başlıyor

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, siber saldırı nedeniyle faaliyet gösteremeyen ülkenin en büyük petrol boru hatlarından Colonial Pipeline'ın hafta sonuna kadar büyük ölçüde faaliyete geçeceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da basın toplantısına katılan Granholm, uğradığı siber saldırı nedeniyle cuma gününden bu yana faaliyet gösteremeyen Colonial Pipeline boru hattına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Granholm, boru hattının olabildiğince çabuk ve güvenli bir şekilde normal faaliyetine dönmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Colonial Pipeline'ın büyük hatlarından birinin manuel kontrolle yeniden çalışmaya başladığını vurgulayan Granholm, şirketin üst yöneticisinin yarın iş bitimine kadar tam kapasiteyle yeniden çalışmaya başlama kararını verecek konuma geleceğini belirttiğini kaydetti.

Granholm, boru hattının yeniden faaliyete geçmesine yönelik karar alındıktan sonra bile operasyonları hızlandırmanın birkaç gün süreceğine dikkati çekti. Granholm, boru hattının daha önce hiç kapatılmadığını ifade etti.

İnsanlara stok yapmama çağrısı

Boru hattının büyük mesafeler katettiğine ve içinde yakıt olduğuna işaret eden Granholm, bu nedenle çalışır hale gelmesinin birkaç gün süreceğini söyledi.

Granholm, boru hattının faaliyetinin durmasıyla akaryakıt arzında sıkıntı yaşayan bazı bölgelerin valileriyle görüştüğünü belirterek, akaryakıt istasyonu sahiplerine "sorumlu davranma" çağrısında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.