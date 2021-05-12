DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Araştırma: ABD'deki Yahudi gençler arasındaki bölünme derinleşiyor
Filistinli şehidin cenazesinde çıkan olaylar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, İsrail'e karşı 'Ortak Arap duruşu' çağrısı yaptı
Amerika'da binlerce kişi Filistin için yürüdü
İHH görmeyen gözlere ışık oluyor
İsrail'in saldırılarında 32 Filistinli yaşamını yitirdi
Amerika'da siber saldırıya uğrayan petrol boru hattı faaliyete tekrar başlıyor
İsrail, sivillerin olduğu 12 katlı Hanadi Kulesi'ni bombaladı
Oyuncu Koltuğunda Trend: XPrime Oyuncu Koltuğu
Arap medyası ikiye bölündü: Heniyye'nin yerine Netanyahu'nun konuşmasını yayınladılar
Türkiye'de 'zirveye tutunacağınız' yerler
Biden, Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj gönderdi
Netanyahu: Savaşın ortasındayız ve saldırmaya devam edeceğiz
Arnavut yazar Mehmeti’den İsrail zulmündeki medya diline sert tepki
Osmanlı'yı 'Duraklatan' nedenler

İSTANBUL

20:19:00

İftar vakti

BURSA

20:16

04:02
20:16
SAHUR
İFTAR

ANKARA

20:00

03:48
20:00
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:43

03:32
19:43
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:27

03:14
19:27
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:11

03:16
19:11
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:19:00

İftar vakti

ANKARA

20:00

03:48
SAHUR
20:00
İFTAR

ERZURUM

19:27

03:14
SAHUR
19:27
İFTAR

Amerika'da binlerce kişi Filistin için yürüdü

ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi yaptı, İsrail ve ABD yönetimine tepki gösterdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
12.05.2021 02:40:37
Amerika'da binlerce kişi Filistin için yürüdü

ABD Dışişleri Bakanlığı önünde yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi için toplandı. Göstericiler, burada ABD yönetimine ve ABD Dışişleri Bakanlığına yönelik tepkilerini ortaya koydu.

 

Daha sonra sayıları bir anda artan ve binlere ulaşan kalabalık Washington sokaklarında yürümeye başladı. Dışişleri Bakanlığı önünde başlayan yürüyüş, Beyaz Saray önüne taşındı.

Beyaz Saray önünde de ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan kalabalık, gösteri düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ve Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediklerini basın toplantılarında Filistin'i kınamaktan kaçınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan