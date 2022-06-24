Amerika'da 98 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda piton yakalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde eyalet tarihinin en büyük pitonuna rastlandı.

Doğayı koruma kurumu Conservancy of Southwest'ten yapılan açıklamada Birmanya türü pitonun 98 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olduğu bildirildi. Dişi pitonun 122 adet yumurtası olduğu da kaydedildi.

Yaban hayatı koruma programı çerçevesinde yürütülen bir projede Amerikalı araştırmacılar pitonların hareketlerini ve üreme davranışlarını erkek pitonlara taktıkları radyo vericileri sayesinde takip ediyor.

Bu sayede dev pitonun izine rastladıklarını ifade eden bilim insanları, yılana yapılan otopside sindirim sisteminde toynak kalıntılarına rastlandığı, bu da yılanın son yemeğinin yetişkin bir geyik olduğunu işaret ettiğini söyledi.

Doğayı koruma kurumunun 2013'te başlattığı program sayesinde yaklaşık 26 bin hektarlık alanda binden fazla piton kayıtlara geçti.

Bu süre zarfında incelenen Birmanya pitonlarının midelerinde 24 memeli türü, 47 kuş türü ve 2 sürüngen türü tespit edildi.

Daha önce yine Florida'da pitona rastlanmıştı. Pitonların bir alt türü olarak sınıflandırılan Burma pitonunun boyu 9 metreye ve ağırlıkları ise 100 kilograma ulaşabiliyor. (euronews)