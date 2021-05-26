DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Haşdi Şabi’nin Bağdat kuşatması sona erdi
Bazı evler alınmaz hayal edilir
Katar, Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunacağını açıkladı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevini bırakacak
18 yıllık hasret sona erdi: Altay, Süper Lig'e yükseldi
Brezilya'da yeni bir koronavirüs türüne rastlandı
Avrupa Parlamentosu komitesinden aşı sertifikasına onay
Nijerya'da içinde 160 kişi olan tekne battı
Ahmedinejad’tan adaylığının veto edilmesine tepki: Bu İran halkına hakarettir
Bağcılar Belediyesi “Halk Meclisi” IOPD ödüllerine aday oldu
Tasarruf finansmanı yasası ev almak isteyenlerin kazanımlarını artıracak
İETT’nin 2020 faaliyet raporu onaylandı
Necip Fazıl şiirin Mimar Sinan'ıdır
Bisikletin çocuk sağlığında önemi
İDDEF'ten Gazze'ye ambulans desteği

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevini bırakacak

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
26.05.2021 22:35:31
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevini bırakacak

Bezos, Amazon'un hissedarlar toplantısında, Amazon'un 5 Temmuz 1994'te kurulduğunu hatırlatarak kendisi için önemli olan bu tarihi, özellikle seçtiklerini bildirdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, 2 Şubat'ta, Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurmuştu.

Şirketin açıklamasında, Bezos'un Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak kalmaya devam edeceği, şirketin üst yöneticiliğine Andy Jassy'nin geleceği aktarılmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş