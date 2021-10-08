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TIMETURK / DÜNYA / Amazon ormanları eriyor

Amazon ormanları eriyor

Dünyanın oksijen kaynağı olarak bilinen Brezilya’nın Amazon ormanlarında her yıl bir öncekine göre daha fazla yangın çıkıyor. Yerel halka göre yangınların sorumlusu hükümetin imar planlamaları.

1 Saat Önce
2021-10-08 08:47:11
Amazon ormanları eriyor

Dünyanın ciğerleri her yıl yanmaya devam ediyor. Geriye kalansa karanlık bir boşluk. Brezilya'nın amazon ormanlarındaki durum içler acısı. Dünyanın en büyük oksijen depolarından olan amazon ormanlarında meydana gelen yangınlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 50 artış gösterdi.

Ülkenin Rondonya eyaletine giden ekip bölge sakinleri ile konuştu. Yerel halk sonraki nesle, ormanlara dair bir şey kalmamasından endişeli. Yangınların sorumlusu olarak ise Devlet Lideri Jaır Bolsonaro ve uyguladığı politikalar gösteriliyor.

Greenpeace grubunun brezilya temsilcisi, sadece 4 günde 60 hektarlık alanın küle döndüğünü söyledi. Yerel halk ise bölgenin madencilik için imara açılması sonucu 13 bine yakın yangın çıktığını öne sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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