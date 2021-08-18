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TIMETURK / DÜNYA / Amazon'dan Çinli satıcılara yasak

Amazon'dan Çinli satıcılara yasak

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 3 ayda 50 bin Çinli satıcının hesabına satış yasağı koydu.

2 Saat Önce
2021-08-18 13:26:40
Amazon'dan Çinli satıcılara yasak

E-ticaret devi Amazon, Mayıs ayından itibaren platformda etkinlik gösteren 50 bin Çinli satıcının hesabını iptal etti.

Satıcıların, ürünlerine olumlu yorum yapılması için kullanıcılara para ödediği veya hediye kartları yollayarak tüketicileri manipüle ettiği belirtiliyor.

Satış yapması engellenen hesaplar arasında tanınmış Çinli şirketler de bulunuyor.

SATICILARDAN "HAKSIZLIK" DEĞERLENDİRMESİ

Amazon'un bu kararının ardından Çin'in önde gelen e-ticaret girişimcileri Shenzhen kentinde biraraya geldi.

Shenzen Sınır-Ötesi E-Ticaret Birliği, Amazon'un Çinli satıcılara engel koymasını "haksızlık" olarak değerlendirdi.

YENİ PLATFORM KURABİLİRLER

Yasaklı hesapların pazarladığı ürünlerin benzerinin Amazon tarafından satıldığına ve kararın stratejik olabileceğine dikkat çekildi.

Çinli şirketlerin ve girişimcilerin ürünlerini satmak için yeni bir platform kurabileceği ifade ediliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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