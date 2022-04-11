'Amacımız, ABD'nin hegemonyasına son vermek'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki 'özel operasyon' ile ABD'nin ve onun kontrolündeki diğer Batı ülkelerinin dünyadaki hegemonyasını sonlandırmayı amaçladıklarını bildirdi.

Lavrov, Rossiya-24 devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'daki askeri eylemlerinin amacını anlatan Lavrov "Özel askeri operasyonumuz, pervasız genişlemeye, ABD'nin ve onun altındaki diğer Batılı ülkelerin uluslararası arenada tam hegemonyasına yönelik pervasız anlayışına son vermek için tasarlandı." ifadesini kullandı.

Lavrov, söz konusu hegemonyanın uluslararası hukukun ağır ihlalleriyle inşa edildiğine dikkati çekti.

ABD'nin binlerce kilometre uzaktaki Irak'ta kendi güvenliğine yönelik bir tehdit tasavvur ettiğini, bu ülkeyi bombaladığını, sonrasında hiçbir tehdit bulamadığını ve özür bile dilemediğini anlatan Lavrov, "Okyanusun ötesinde değil, bizim ülkemiz sınırlarında Neonaziler ve ultra radikaller çoğaldığında, Pentagon hattında biyolojik askeri laboratuvarlar oluşturduklarında, biyolojik silahlar oluşturmaya yönelik deneyler yaptıklarında bu tehdide tepki vermemize izin verilmiyor." şeklinde konuştu.

Rusya müzakerelere devam etmek istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birçok defa müzakereleri tercih ettiklerini vurguladığını hatırlatan Lavrov, "Ukrayna tarafı her seferinde 180 derece dönse de müzakerelere devam etmememiz için herhangi bir neden göremiyorum." dedi.

Ukrayna heyetinin kendi önerdiği şeyi daha sonra kendisinin reddettiğini aktaran Lavrov, kendilerinin sabırlı ve sebatlı olduklarını dile getirdi.

Ukrayna'da çözümün askeri olduğunu söyleyen Borrell'e eleştiri

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Ukrayna'daki duruma askeri çözümden başka alternatif olmadığı yönündeki açıklamasını da eleştiren Lavrov, bu açıklamaların olağan dışı olduğunu ve oyunun kurallarını önemli ölçüde değiştirdiğini ifade etti.

Lavrov, "Borrell AB diplomasisini temsil ediyor. Belirli bir çatışmanın yalnızca askeri yollarla çözüleceğini söylüyor. Bu ya kişisel bir şeyi biriktirdiğini ya da dilinin sürçtüğü, ya da düşünmeden konuştuğu anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna'da Rusya'ya karşı yine provokasyonların olacağını belirten Lavrov, Rus ordusunun Buça'daki olaylarla ilgili olarak kronolojik argümanları video çekimleriyle birlikte sunduğunu anlattı.

Lavrov "Dikkat edin, eğer Buça birkaç hafta gündemde iken Kramatorsk'ta çok çabuk sessizleştiler. Görünüşe göre, bizim Toçka-U'ya sahip olmadığımız dahil aynı gün sunulan balistik gerçekler, deliller sonrasında bu oldu." diye konuştu. AA .