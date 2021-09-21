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Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
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Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini belirterek, 'Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

6 Dakika Önce
2021-09-21 20:53:30
Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nin (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü'nün 126 milyon avro tazminat talebini reddetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kararın, Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir adım olduğunu vurgulayan Fahrettin Altun, "Emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Milletimizin selameti, ülkemizin birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceğiz. Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Altun açıklamasında, davanın avukatlarından Mustafa İnal Doğan'ın söz konusu kararı kamuoyuna duyurduğu sosyal medya paylaşımına da yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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