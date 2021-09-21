Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin selameti, birliği, dirliği, istiklali ve istikbali için terörün her türü ile mücadele edeceklerini belirterek, 'Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.