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TIMETURK / DÜNYA / Altında kırılma günü

Altında kırılma günü

Altın, hafta boyunca dar bir fiyat aralığında işlem görürken altın yatırımcıları bugün açıklanacak ABD enflasyon verisinin fiyatları ne yönde etkileyeceğine odaklanmış durumda. Gram altın ise dolar/TL'deki seyri takip ediyor.

2 Saat Önce
2021-12-10 08:13:39
Altında kırılma günü

Altın, ABD enflasyon verisi öncesinde hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izlerken bu haftayı da kayıpla kapatması halinde 2019'dan bu yana en uzun haftalık kayıp serisini gerçekleştirmiş olacak. Gram altın ise küresel altın fiyatlarının dar bir fiyat aralığına sıkışmasıyla Dolar/TL 'deki seyri takip ediyor.

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Altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım patikasının nasıl şekilleneceğini daha iyi anlamak için bugün 16:30'da açıklanacak ABD tüketici enflasyonu verisine odaklandı. Altın, enflasyon artsa dahi merkez bankalarının yakın zamanda faiz artırmayacağına dair beklentilerle Kasım ayında yükselmişti.

Fed yetkilileri daha önce yaptıkları açıklamalarda para politikasındaki sıkılaşmanın hızı için enflasyondaki yükseliş ve istihdamdaki iyileşmeye odaklandıklarını belirtmişti. Altın yatırımcıları da Fed'in faizleri ne zaman artıracağını anlayabilmek için istihdam verilerini yakından takip ediyor.

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Ons altın fiyatı

Hafta başından bu yana dar bir fiyat aralığında işlem gören ons altın, çarşamba günü 1.792 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra gerileyerek yeniden 1.780 dolar civarına indi. ABD enflasyon verisi öncesinde yatay bir seyir izleyen değerli metal, ABD enflasyon verisi öncesinde 1.779 dolar civarında bulunuyor.

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Gram altın fiyatı

Gram altın, dolar/TL'deki yükselişle geçen hafta 791 TL'ye ulaşarak rekor tazeledikten sonra hafif bir çekilme yaşasa da haftanın kalanında yükseliş eğilimi içerisindeydi. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan gram altın, pazartesi günü dolar/TL'deki yükselişle rekor tazeleyerek 795 TL'yi gördükten sonra cuma günü 789 TL civarında bulunuyor.

Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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