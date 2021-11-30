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Altın söylentileri sonrası bölgeye akın ettiler!

Brezilya'daki Amazon Nehri'nde altın olduğuna dair söylentilerin ardından, kaçak madenciler bölgeye akın etti.

2 Saat Önce
2021-11-30 08:26:34
Altın söylentileri sonrası bölgeye akın ettiler!

Brezilya'da bulunan Amazon nehrinde altın söylentileri sonrası bölge akın eden kaçak altın madencilerine polis operasyon düzenledi.

Independent Türkçe'de yer verilen habere göre, Amazon Nehri'nin en büyük kolunda faaliyetlerini yoğunlaştıran kaçak madencilere cumartesi günü baskın yapıldı.

Çevre örgütü Greenpeace, en az 300 salın Amazon'a dökülen Madeira Nehri'nde altın tarama faaliyeti gerçekleştirdiğini ve bunun çevre tehlikesi yarattığını geçen hafta bildirmişti.

Greenpeace üyesi Danicley Aguiar "Sallar en az iki haftadır nehirde ve hükümet hiçbir şey yapmadı" demişti. Baskında yakılan salların fotoğraflarını paylaşan Greenpeace, bazı kaçak madencilerin başka bölgelere kaçtığını duyurdu:

"Bu operasyon, Brezilya'nın kaçak faaliyetlere karşı koyabileceğini; nehirlerimizi, yağmur ormanlarımızı ve yerli halkları koruyabileceğini gösteriyor. Bunu yapmak için tek gereken siyasi irade."

Çevre politikaları sebebiyle yoğun eleştiriler alan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da attığı tweetle Madeira Nehri'ndeki operasyonu kutladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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