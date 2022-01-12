Almanya: Zorunlu aşı tartışılsın

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier hükümetin ülkede yetişkinler için Covid-19 aşısının zorunlu hale getirilmesine dair planının enine boyuna tartışılması çağrısında bulundu.

Steinmeier "Pandeminin yol açtığı olağanüstü durum devletin harekete geçmesi için baskıyı arttırıyor, ancak bu, konunun tartışılmasına ve çıkarların dengelenmesine engel değil" diye konuştu.

Başbakan Olaf Scholz'un yönetimindeki hükümetin zorunlu aşı uygulamasıyla ilgili yasal düzenlemeyi bu ay meclise sunması beklenirken, vatandaşlarla gerçekleştirdiği bir yuvarlak masa toplantısında görüşlerini ifade eden Cumhurbaşkanı Steinmeier "Aşı zorunluluğu tartışma zorunluluğu anlamına gelir" dedi.

Daha çok törensel görevi bulunan cumhurbaşkanı tartışmalara kendisinin taraf olmayacağını belirtti ve tartışacak tarafların birbirinin görüşlerine, gerçeklere ve sebeplerine saygı duyması gerektiğini vurguladı. Steinmeier koronavirüs pandemisinin Almanya'yı bir diktatörlüğe çevirdiği iddialarını ise "saçma" olarak değerlendirdi.

"Arkadaşlar arasında, iş yerinde, okulda, kreşlerde, kliniklerde, huzur evlerinde, belediye binalarında, sağlık ocaklarında ve parlementoda insanlar pandemiyle mücadele edebilmek için ne yapılması gerektiğini bulmaya çalışıyor" diyen cumhurbaşkanı bunu demokratik çabaların bir gereği olarak niteledi.

“İnsanlar korktukları için aşıya karşı”

Steinmeier'la birlikte toplantıya katılan bir sağlık iletişim uzmanı insanların korktukları için aşıya karşı olduklarını belirtti. Erfurt Üniversitesi'nden Prof. Cornelia Betsch aşıların güvenliğini ve önemini daha iyi anlatabilmek için birçok fırsatın kaçırıldığının altını çizere eleştiri oklarını yetkililere yöneltti.

Toplantıda bulunan Köln'den bir hemşire ve Berlin'den bir huzur evi yöneticisi ise aşıların özellikle toplumdaki yaşlı ve hasta kişilerin korunması için zaruri olduğunu vurguladı.

Ülkede aşı karşıtları son dönemde giderek daha fazla sesini yükseltmeye başladı. Bazı gösterilerin şiddete dönüştü, protestocular eylemi dağıtmak isteyen polise saldırdı. Geçtiğimiz aylarda da zorunlu aşı getirmek isteyen bir yerel siyasetçiye yönelik suikast planlayan bir grup yakalanmıştı.

Zorunlu aşı için aktif kampanya yapacağını belirten Başbakan Olaf Scholz parlamentoda yaptığı bir konuşmada "Bu yalnızca kendiniz için vereceğiniz bir karar değil, bu nedenle zorunlu aşı çok öenmli" ifadesin kullanmıştı. Ancak Scholz liderliğindeki koalisyon ortaklarından Hür Demokratların bazı üyeleri zorunlu aşıya karşı çıkıyor.

Almanya'da nüfusun yüzde 72,2'si tam aşılı, yüzde 44,2'si ise takviye doz aşı yaptırmış durumda. Alman hastalık kontrol kurumunun verilerine göre son 24 saatte 80 binden fazla yeni vaka kaydedildi ve 384 kişi yaşamını yitirdi.

Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.