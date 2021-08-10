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Almanya yeni koronavirüs tedbirleri getiriyor

Almanya'da koronavirüs ile mücadelede bazı yeni kurallar uygulanması planlanıyor.

1 Saat Önce
2021-08-10 14:48:40
Almanya yeni koronavirüs tedbirleri getiriyor

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Alman basınına sızan hükümetin hazırladığı taslak metne göre, virüse karşı aşı olmayanların günlük yaşamları daha da zorlaştırılıyor.

3G olarak özetlenen yeni kurallara göre, ülkede aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek.

Aşı olanlar veya hastalığı geçirenler kapalı mekanlara sorunsuz girebilecekken aşı yaptırmayan veya hastalık geçirmeyenler için test zorunluluğu olacak.

Ayrıca ekim ayından itibaren aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz Kovid-19 testlerinden yararlanamayacak. Bu kişilerin test ücretlerini kendileri ödemesi gerekecek.

Yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz Kovid-19 testi sunulmaya devam edilecek.

Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti ise devam edecek.

Söz konusu kuralların bugün Başbakan Angela Merkel'in, 16 eyalet başbakanıyla yapacağı toplantı sonrası kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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