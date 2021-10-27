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Almanya: Yeni hükümet kurulana kadar görevde kalsın

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel'den yeni bir hükümet kurulana kadar görevini sürdürmesini istedi.

2 Saat Önce
2021-10-27 01:04:02
Almanya: Yeni hükümet kurulana kadar görevde kalsın

26 Eylül seçimlerinin ardından parlamentoda yapılan ilk oturum sonrası, cumhurbaşkanlığına ait Bellevue Sarayın'daki törende, Merkel ve diğer hükümet üyelerine görev sürelerinin resmi olarak bittiğine dair beratları verildi.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Merkel'e zorlu 16 yıllık iktidarı için teşekkür ederek, "Sayın Şansölye, ülkemize krizler ve çalkantılar açısından pek de fakir olmayan bir dönemde liderlik ettiğiniz on altı yıl için size teşekkür etmek zorundayız. Yıllarca büyük krizler yaşandı; görev sürenizin başındaki mali ve ekonomik kriz, ikinci döneminizdeki avro krizi ve üçüncü döneminizdeki büyük insani mülteci ve göç krizi ve son olarak da Kovid-19 krizi. Avrupa'da ve dünyada ülkemizin saygı sevgi kazandığı yıllar." dedi.

Steinmeier: Vatandaşlarımızın güvenini kazandınız

2015 yılındaki sığınmacı krizinde aldığı cesur karar nedeniyle Merkel'i öven Steinmeier, "Ancak her şeyden önce vatandaşlarımızın güvenini kazandınız. Bu, önce kendine yeniden güvenmeyi öğrenmek zorunda kalan bir ülkede kolay bir iş değil. Suriye'den gelen mültecilerin bize sığındığı dönemde, sadece kendi ülkeniz için değil, Avrupa için de sorumluluk alma cesaretinizden dolayı kişisel olarak da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'da seçimlerin ardından Federal Meclis'in toplantısı sonrası başbakan ve diğer federal bakanların görev süresi de resmi olarak sona ermiş oluyor. Ancak Cumhurbaşkanı, anayasanın ilgili maddesi uyarınca ülkede yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin görev yapmasını tavsiye ediyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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