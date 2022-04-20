Almanya: Yahudi karşıtı saldırılar artıyor

Almanya iç istihbarat teşkilatı, ülkede antisemit saldırıların artmaya devam ettiğini ve kaydedilen verilerin yalnızca 'buz dağının görünen yüzü' olduğunu söyledi.

Ülkede iç istihbarat toplamakla görevli Federal Anayasa Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang, Yahudi karşıtı söylemlerin "Alman toplumunun bağrındaki" kişiler tarafından benimsenmesinin endişe verici olduğunu ifade etti. Haldenwang, bu kişilerin sosyal söylem ve aşırılıkçı ideolojileri bir araya getirdiğini ekledi.

Antisemit saldırılara genellikle, koronavirüs kısıtlamalarına karşı ya da İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar sonrası düzenlenen protesto gösterilerinde artarak rastlandığını belirten Haldenwang, Yahudi karşıtlığının Ukrayna'daki savaşla bağlantılı durumlarda da görüldüğünü söyledi.

2015 yılından sonra istikrarlı bir biçimde arttı

Haldenwang, İnternet ağlarının antisemitizm için uygun bir ortam sağladığını söylüyor.

BfV'nin verilerine göre, 2020 yılında 51'si şiddet eylemi içeren 2 bin 351 antisemit saldırı bildirildi. Bu sayılar, verilerin toplanmaya başladığı 2001 yılından sonraki en yüksek seviyeye işaret ediyor. Veriler, saldırıların 2015 yılından sonra istikrarlı bir biçimde arttığını gösteriyor.

Haldenwang'e göre, bu sayılar buzdağının yalnızca görünen yüzü. BfV Başkanı, çeşitli nedenlerle suç duyurusu yapılmayan olayların sayısının "önemli ölçüde daha fazla" olduğuna inanıyor.

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