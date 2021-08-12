Almanya ve Hollanda'dan 'Afganistan' kararı

Almanya ve Hollanda, sınır dışı politikasında U dönüşü yaparak Afgan göçmenlerin ülkeden gönderilme işlemlerini askıya aldıklarını duyurdu.

Almanya ve Hollanda, sınır dışı politikasında U dönüşü yaparak Afgan göçmenlerin ülkeden gönderilme işlemlerini askıya aldıklarını duyurdu.

Çarşamba günü atılan bu adım, iki ülkenin Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan ile birlikte geçen hafta Avrupa Komisyonu'ndan Afganistan'da son haftalarda kötüleşen güvenlik durumuna rağmen geri dönüşleri sürdürmesini istemesi sonrasında geldi.

Komisyon'a gönderdikleri mektup, iadelerin durdurulmasının "yanlış bir sinyal gönderdiğini ve muhtemelen daha fazla Afgan vatandaşını AB'ye gitmek için evlerini terk etmeye motive edeceğini" iddia ediyordu.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Ankie Broekers-Knol, Hollanda parlamentosuna yazdığı bir mektupta, "Afganistan'daki durumu ve önümüzdeki dönem için olaylar o kadar belirsiz ki, sınır dışı etme kararları ve ülkeden ayrılmalar konusunda bir moratoryum uygulamaya karar verdim" dedi.

Bakan kararın altı aylık bir süre için geçerli olacağını belirtirken son altı ayda da Afganların zorla geri gönderilmediğini ve yakın zamanda herhangi bir sınır dışının da planlanmadığını kaydetti.

Almanya da şimdilik askıya aldı

Almanya İçişleri Bakanlığı da Twitter'daki resmi hesaptan yapılan duyuruda Afganistan'daki "güvenlik durumunun evrimi nedeniyle" sınır dışı süreçlerinin askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Steve Alter, İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in 'şimdilik' askıya alma emri verdiğini aktardı.



Alter şu an Almanya'da ülkeyi terk etmesi gereken yaklaşık 30 bin Afgan'ın bulunduğunu söyledi. Alter gazetecilere verdiği demeçte, bakanlığın "Almanya'da ülkeyi en kısa sürede terk etmesi gereken insanlar olduğu görüşünü değiştirmiş değil" dedi.

Afgan yetkililer Taliban'ın üç eyalet başkentini daha ele geçirdiğini ve ülke topraklarının yaklaşık üçte ikisinin şu anda kontrolleri altında olduğunu söyledi.

AİHM en erken Ağustos sonunu işaret ediyor

Afganistan, temmuz ayında Avrupa'ya çağrıda bulunarak Finlandiya, İsveç ve Norveç'in yaptığı gibi sınır dışı işlemlerini üç ay boyunca durdurmaya çağırmıştı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) geçen hafta Avusturyalı yetkililere, "Şikayetçiye onarılamaz bir zarar verme riski" bulunduğu nedeniyle Afgan uyruklu birinin sınır dışı edilmesini en erken ağustos ayı sonuna kadar başlatılmaması yönünde karar bildirmişti.

Avrupa'daki en büyük ikinci sığınmacı grubu

AB yetkililerine göre, 2021'in başından bu yana Avrupa Birliği'nden Afganistan'a sadece 1200 kişi iade edildi.

AB'nin istatistik kurumuna göre, 2020'de AB'deki sığınmacıların yüzde 10,6'sını Afganlar oluşturuyor, bu da onları yüzde 15,2 olan Suriyelilerin ardından ikinci en büyük grup yapıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.