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Almanya ve Danimarka, DEAŞ kampından 37 çocuk ve 11 kadını ülkeye getirdi

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Danimarka ile Almanya’nın Suriye’deki DEAŞ kampına yapılan ortak operasyon sonucunda 37 çocuk ve 11 kadın ülkelerine geri getirildiği ifade edildi.

21 Dakika Önce
2021-10-07 20:58:24
Almanya ve Danimarka, DEAŞ kampından 37 çocuk ve 11 kadını ülkeye getirdi

Bakanlık, kadınların terör örgütüne katılmaktan yargılanacağını belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas adına yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzey doğusundaki DEAŞ kampına Danimarka ile birlikte Çarşamba gecesi ortak operasyon yapıldığı ifade edildi. Operasyon sonucunda 8 kadın ve 23 çocuk Almanya'ya, 3 kadın ve 14 çocuk Danimarka'ya getirildi. Açıklamada Bakan Maas, çocukların koruma altına alınacağını ancak kadınların gözaltına alınarak yabancı terör örgütüne üyelikten yargılanacağını belirtti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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