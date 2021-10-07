Almanya ve Danimarka, DEAŞ kampından 37 çocuk ve 11 kadını ülkeye getirdi

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Danimarka ile Almanya’nın Suriye’deki DEAŞ kampına yapılan ortak operasyon sonucunda 37 çocuk ve 11 kadın ülkelerine geri getirildiği ifade edildi.