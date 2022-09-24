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Almanya uyarıldı; ülkeyi ayaklanma korkusu sardı

Almanya'da artan enerji fiyatlarının toplumsal olayları körüklemesinden endişe ediliyor

12 Dakika Önce
2022-09-24 15:44:59
Almanya uyarıldı; ülkeyi ayaklanma korkusu sardı

Almanya'da Federal Kriminal Dairesi (BKA), artan enerji ve gıda fiyatları ile nedeniyle iç güvenliği bozacak toplumsal olayların baş gösterebileceği konusunda uyardı.

Tagesspiegel gazetesinin BKA kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Almanya'da nüfusun önemli bir kısmının, siyasi kararlar nedeniyle varlıklarının tehdit altında olduğunu hissetmeleri durumunda Kovid-19 tedbirlerine karşı yapılan protestolara benzer bir durum beklenebileceği ifade edildi.

BKA'nın kurum içi yazışmalarında artan enerji ve gıda fiyatlarının toplumsal olayları körükleyebileceği buna göre önlemler alınması istendiği belirtildi.

Yazışmalarda, radikal grupların mevcut krizi kendi amaçları doğrultusunda kullanma girişimleri olabileceği uyarısında bulunuldu.

BKA'nın kurum içi yazışmalarında Kovid-19 salgınıyla mücadele politikalarına karşı düzenlenen protestolara benzer gösteriler ve suç eylemlerinin beklendiğine işaret edildi. AA

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