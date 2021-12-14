'Almanya, Ukrayna'ya silah satışını engelliyor'

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Almanya’nın Ukrayna’ya yönelik silah tedarikini engellediğini ifade etti. Reznikov, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı devam ederken, Almanya’nın silah tedarikini engellemesinin hiç adil olmadığını vurguladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği özel röportajda, Almanya'nın Kiev'e yönelik silah satışlarında sorunlar çıkardığını bildirdi. Reznikov, Almanya'nın geçen ay Ukrayna'nın Almanya'dan NATO Destek ve Satın Alma Ajansı aracılığıyla tedarik etmeye çalıştığı İHAsavar tüfekleri ve keskin nişancı tespit etme sistemleri satışlarını veto ettiğini aktardı. Öte yandan Reznikov, bir süre sonra Almanya'nın İHAsavar sistemlerini “öldürücü olmayan” silahlar kategorisinde değerlendirerek satışa daha sonra izin verdiğini belirtti.

Rusya'nın silahlı saldırganlığının artarak devam ettiğini vurgulayan Reznikov, “Hala Kuzey Akımı-2 boru hattını inşa ediyorlar ve aynı zamanda savunma silahlarımızı engelliyorlar. Bu hiç adil değil” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR UYGULAMA DEĞİL

Almanya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri satışları bloke etmesi yeni bir uygulama değil. Bu eski Almanya Başbakanı Angela Merkel yönetiminin uyguladığı bir tutum olarak biliniyor. Almanya, yıllardır Ukrayna'ya yönelik “öldürücü” nitelikte olan hiçbir silahın satışına izin vermiyor. Almanya, aynı zamanda “prensipleri” gereğince “çatışma bölgesi” olarak nitelendirilen hiçbir bölgeye askeri silah satışlarını gerçekleştirmiyor.

KUZEY AKIMI-2

Bin 200 kilometre uzunluğundaki Kuzey Akım-2 boru hattının, Rus doğalgazını, şu an olduğundan daha fazla miktarda Almanya'ya ulaştırması hedefleniyor. Kuzey Akım-2, Avrupa içinde de, geleneksel enerji hatları güzergahında bulunan Ukrayna gibi ülkelerin stratejik konumunu zayıflatacağı gerekçesiyle uzun süredir bir tartışma konusu. Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

KırımHbaerAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.