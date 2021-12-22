DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Libya Meclisi Seçim Komitesi: Seçimlerin zamanında yapılması imkansız
Borsa günü düşüşle tamamladı
Karagümrük - Fenerbahçe maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Almanya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten büyük endişe duyuyor
Evde gerçek salep nasıl hazırlanır?
İzmir’in ‘dokunulmaz’ kitaplı kütüphanesi
Memur ek zam bugün belli olur mu? 2022 memur zammı bugün açıklanır mı?
Smoothie nedir ve nasıl yapılır?
Bosna Hersek'te Sırp partilerinin binalarına baskın!
Tahvil ve bono gelirinde stopaj sıfırlandı
Göz yakmadan nasıl soğan doğranır?
Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında İstanbul'da hava nasıl olacak?
ABD: 'İsrail’le kritik bir kavşaktayız'
Dolar ve altında son durum ne? Düşüş sürüyor mu?
Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı?

TIMETURK / DÜNYA / Almanya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten büyük endişe duyuyor

Almanya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten büyük endişe duyuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğinden büyük endişe duyduğunu söyledi.

40 Dakika Önce
2021-12-22 18:16:44
Almanya, Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten büyük endişe duyuyor

Lüksemburglu mevkidaşı Jean Asselborn ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Baerbock, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliğine ilişkin, "Endişem büyük. Ancak bu aynı zamanda her milimetresiyle bir diyaloğa girilmesinin zorunda olunduğu anlamına geliyor." dedi.

Baerbock, sorunun çözümü için birlikte konuşulması gerektiğine işaret ederek, bu nedenle son zamanlarda "müzakere masasına dönülmesinin ne kadar önemli olduğunu" vurguladı.

Rusya, Ukrayna, Almanya ve Fransa arasında müzakerelerin Normandiya formatında yapılması arzusunu dile getiren Baerbock, gerilimin tırmanmasının ve mevcut krizin ancak diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti.

Baerbock, Libya'da seçimlerin ertelenmesi konusundaki endişelerine de değinerek, "Libya'da halen açıklığa kavuşturulması gereken birkaç yasal konu mevcut. Seçimin gerçekleştirilebilmesi ve açıklığa kavuşturulması için gereken yasal konular üzerine Birleşmiş Milletler ile yakın bir şekilde çalışılıyoruz. Bu korkunç felaket yıllarında seçimin yapılabilmesi sadece uluslararası toplum için değil, özellikle Libyalılar için inanılmaz derecede önemli." ifadelerini kullandı.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn

Asselborn da 17 yıllık görev süresi boyunca NATO, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve AB'den Rusya'ya karşı bu kadar net bir askeri operasyon uyarısı görmediğini söyledi.

Ekonomik yaptırımların Avrupa dahil hiç kimseye bir faydası olmayacağına işaret eden Asselborn "sadece askeri müdahale seçeneği görmek yerine" diplomatik yola geri dönmeye çalışmanın Avrupa'nın açık bir mesajı olacağını vurguladı.

İki bakan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rağmen Avrupa Birliğinde yeni bir sınır kapanması beklemediklerini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş