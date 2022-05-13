DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Eski eşi dahil tüm akrabası hedef
Rus askerlerin cesetleri soğutucu vagonlarda
İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyat şampiyonu
Güney Osetya Rusya'ya katılmak için referanduma gidiyor
Maliye emlakçılarla iş birliği yapacak
Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor
ABD’den bir açıklama daha! 'Türkiye ile çalışıyoruz'
Erdoğan’ın NATO tepkisine ilişkin ABD’den açıklama
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Kayınpederini baklavayla zehirledi: Yaptığım çocukça bir şeydi
Halide Edip Adıvar'ın yağlı boya tablosu ortaya çıktı
Ete ne kadar zam geldi? Kırmızı et zammı ne kadar? Ramazan bayramı sonrası kırmızı ete ikinci zam!
Geçici gelir/kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Kıl çadırlarda 'Tuz Gölü Obası' tatili
Filistinli kadın gazetecinin cenazesine on binlerce kişi katıldı

TIMETURK / DÜNYA / Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor

Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor

Almanya'da Türklerin ve yabancı kökenlilerin en çok yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Pazar günü seçime gidiyor. 2 milyonu yabancı, 14 milyona yakın seçmen, eyalet başbakanını ve milletvekillerini seçmek için oy kullanacak.

2 Saat Önce
2022-05-13 23:55:22
Almanya: Türklerin oyu büyük önem taşıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti pazar günü yapılacak eyalet seçimlerine hazırlanıyor.

Ülkedeki 29 partinin adaylarının yanında bağımsız adaylar da yarışacak ve bu adaylar arasında Türkler de bulunuyor.

Türklerin oylarına talipler

Bazı partiler Türkçe broşürler bastırarak Türklerin oylarına talip olduklarını belirtiyorlar.

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, Almanya'da yükselen ırkçılık nedeniyle seçimin önemine dikkati çekti:

"Siyasette var olmadığımız müddetçe bu sorunlarımız artarak devam edecektir. Bizim gerçekten Almanlara göre daha fazla sorunlarımız var bu ülkede. Yabancı düşmanlığı diye bir sorunumuz var. Yabancı düşmanlığının temeline baktığımız zaman bir Türk düşmanlığını, bir Müslüman düşmanlığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim için bu seçim çok çok önem arz ediyor."

"Oylarınızı mutlaka kullanın"

Köksal Kuş, Türk kökenli seçmenlerden Pazar günü mutlaka oy kullanmalarını istedi, sandığa gitmemenin aşırı sağ partilerin işine yarayacağını vurguladı.

Köksal Kuş, "Oylarını kullansınlar mutlaka oy atmaya gitsinler oy verilmeyecek partiler aşırı sağ, aşırı sola, bize karşı olan, ülkemize Türkiye'ye karşı olan partilere oy vermesinler." dedi.

Kuzey Ren Vestfalya'da, Pazar günü yapılacak seçimde eyalet Başbakanının yanı sıra 181 milletvekili seçilecek.

TRTHaber

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş