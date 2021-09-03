Almanya tarihindeki en genç Başbakan adayı Annalena Baerbock, Merkel'in halefi olabilecek mi?

Sporda olduğu gibi politikada da başarılı bir şekilde ilerleyen Annalena Baerbock her zaman hırslı kişiliğiyle dikkati çekti.

Gençliğinde rekabetçi bir trambolin sporcusu olan Baerbock şu anda 40 yaşında. Yeşiller Partisi'nin ilk şansölye adayı olan Baerbock Almanya'nın şansölyelik makamına başvuran en genç kişi unvanına sahip.

Baerbock seçim kampanyasına harika bir başlangıç yaptı. Nisan ayındaki adaylığına rekor sayıda katılım oldu.

Ancak aksilikler bir anda ortaya çıktı. Mayıs ortasında, Federal Meclis'e özel ödemeleri bildirmekte geciktiği öğrenildi, ardından öz geçmişindeki ayrıntıların doğru olmadığı ortaya çıktı ve "Jetzt" adlı kitabında bazı bölümlerin alıntı olduğu iddia edildi.

Bu olaylar sebebiyle bazıları şansölye adaylığına Yeşiller'in diğer eş başkanı Robert Habeck'i davet etti.

Ayrıca sosyal medyada çıplak fotoğrafları olduğu ve köpek yasağı için çağrıda bulunduğu iddiaları Baerbock'u zor duruma soktu.

Ancak kendisi aday olmaktan vazgeçmedi. Sportif bir geçmişe sahipti. Bir röportajında, "Ön eleme turundan sonra vazgeçerseniz yarışmak zorunda kalmazsınız" ifadeleri dikkati çekti.

Baerbock'u yeni bir başlangıç yaparsa, rüzgarı tersine alacağını biliyordu.

Baerbock: Avrupa savunma politikası güçlendirilmeli

Seçim kampanyasında Yeşillerin önceliği ve temel sorunu olan iklim krizini ele almakla puan kazanmaya çalıştı. Batı Almanya'da yaşanan sel felaketinde olay mahalline gitmesi ve lastik botlarıyla fotoğraflarının çekilmesi onun imajını düzeltmesine yardımcı oldu.

Yeşiller Partisi, sel felaketine toplu şekilde tepki gösterirken, iklimi ve çevreyi koruma adına acil bir program hazırladı. Buna, doğaya zarar veren yasaları veto etmek de dahildi.

Annalena Baerbock, yeşiller Partisi Şansölye Adayı: "İklim krizi soyut bir kavram değil. Şu anda krizin içindeyiz ve bu iklim krizini kontrol altına almak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Küresel ısınmayı 1,5 derecenin altına düşürmek ve önümüzdeki 10 senede doğa dostu bir refah anlayışı geliştirmek için tarihi bir dönüm noktasında bulunuyoruz.”

İklimin yanı sıra Avrupa Birliği, Baerbock'un gündemindeki en öncelikli konularından biri. Bir siyaset bilimci ve uluslararası hukuk uzmanı olan Baerlock ivedi bir şekilde Avrupa savunma politikasının güçlendirilmesini istiyor. Bunun yanında Baerlock, hiçbir zaman bakanlık veya hükümet içerisinde görev yapmadı.

Baerbock, siyasi kariyerine hala kocası ve iki kızıyla birlikte yaşadığı Brandenburg'da başladı. 2018'de Robert Habeck ile birlikte Yeşiller Partisi eş başkanı seçildi. Her iki isim de partiyi birleştirmek ve başarılı bir yola sokmasıyla tanınıyor.

Kaynak: Euronews Türkçe