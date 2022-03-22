Almanya tarih verdi! 'En güçlü orduyu kuracağız'

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, ülkesinin 2025’te Avrupa Birliği’nin (AB) kurulması planlanan acil müdahale gücünün ana unsurunu sağlayabileceği vaadinde bulundu.

AB'nin iki yıldır üzerinde çalıştığı yeni güvenlik planlarını içeren “Stratejik Pusula” ile ilgili görüşlerini açıklayan Lambrecht, “Almanya'nın 2025 yılında askeri gücün ana unsurlarını sağlayabileceğini teklif edeceğim.” dedi.

AB dışişleri ve savunma bakanları bugün Brüksel'de düzenleyecekleri toplantıda Ukrayna'daki son gelişmeler, Rusya'ya yeni yaptırımlar ve “Stratejik Pusula”yı görüşecek.

AB liderleri, perşembe ve cuma günü düzenlenecek zirvede, “Stratejik Pusula”yı onaylayacak.

“Stratejik Pusula”, AB'nin 2007 yılından bu yana kurduğu ancak hiç kullanmadığı savaş ordusunun yeniden düzenlenerek, kapasitesi artırılmış bir askeri birlik oluşturulmasını öngörüyor.

“Stratejik Pusula”, özellikle Afganistan'da Taliban'ın yönetimi el geçirmesinden sonra Avrupa ülkelerinin bu ülkeden geri çekilmesiyle başlayan sıkıntılı süreçten sonra yeniden gündeme geldi.

AB dışişleri ve savunma bakanları toplantısına girmeden basının sorularını yanıtlayan Avusturya Savunma Bakanı Klaudia Tanner ise “Şu anda yaşadığımız tartışmalı konular göz önüne alındığında acil hareket etme ihtiyacımız olduğu açık.” diyerek görüşlerini özetledi.

AB'nin ekonomik açıdan en güçlü ülkelerinden Almanya son olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından savunma harcamalarını artırma karar almıştı.

AB'nin yeni strateji belgesi, Brüksel'in savunma ve güvenlik alanlarında daha özerk davranması hedefiyle hazırlandı ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle daha fazla güncellik kazandı.

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