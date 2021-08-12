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TIMETURK / DÜNYA / Almanya: Taliban şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz

Almanya: Taliban şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz

Afganistan'da hakimiyet alanını hızla geliştiren Taliban dış basına şeriat yönetimi açıklamaları yaparken, Almanya hükümetinden uyarı geldi.

3 Saat Önce
2021-08-12 10:23:10
Almanya: Taliban şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz

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AB'ye göre Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol eden ve ABD istihbarat tahminine göre 1-3 ay içinde başkent Kabil'i ele geçirme noktasında bulunan Taliban'ın BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına göze göz dişe diş şeriat yönetimi uygulamaktan söz etmesinin ardından, ABD öncülüğünde Afganistan'dan çekilen ülkelerden Almanya tepki verdi.

ZDF'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Afganistan'a her yıl 430 milyon euro temin ediyoruz, Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat hukuku getirirse, bir kuruş bile vermeyiz" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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