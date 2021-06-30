DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

‘Ben eski kral Carlos'un gizli oğluyum’
2021 LGS sonuç sorgulama ekranı | LGS sınav sonucu sorgulaması nasıl yapılır?
LGS sonuçları açıklandı
Papa, Kanada yerlilerinin liderleri ile buluşacak
LGS sonuçları nereden öğrenilir? LGS sonuçlarına nasıl bakılır?
Ayşegül Çınar kimdir? Ayşegül Çınar hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Almanya son askerlerini Afganistan’dan çekti
Cumhurbaşkanlığından kamuda normalleşme genelgesi
BAE ve İsrail arasında ticari anlaşma
Bakan Koca'dan ''şehir hastaneleri satıldı'' iddiasına yanıt
Türkiye kuşlar için 'cennet'
Almanya, Afganistan’dan tamamen çekildi
Kanada’da aşırı sıcaklar 63 can aldı
İngiliz stoper Caulker Fenerbahçe’de
İtalya'nın ev sahipliğini yaptığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısı sona erdi

Almanya son askerlerini Afganistan’dan çekti

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan’da bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığını duyurdu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.06.2021 08:19:55
Almanya son askerlerini Afganistan’dan çekti

Kramp-Karrenbauer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu akşam son Alman askerlerinin de Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrıldığını belirterek "20 yıl sonra en yoğun yurt dışı görevimiz tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer, 2001'den beri Afganistan'da görev yapan 150 binden fazla Alman askerine teşekkür ederek "Alman askerleri Afganistan'da Federal Meclis'in verdiği tüm görevleri yerine getirdi. Bu görevden gurur duyabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Ordusundan yapılan açıklamada da bugün Orta Avrupa Saati ile 21.24'de Afganistan'da bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığına işaret edilerek askerlerin Tiflis üzerinden Almanya'ya doğru yolda olduğu ve yarın ülkeye gelmelerinin planlandığı belirtildi.

NATO MİSYONU TAMAM

Açıklamada, böylelikle Alman askerlerinin Afganistan'daki NATO misyonunun tamamlandığı kaydedildi.

Alman askerleri Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) ve ardından hayata geçirilen Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde 2001'den bu yana Afganistan'da bulunuyordu. Misyonda toplam 59 Alman askeri hayatını kaybetmişti.

Son olarak 1100 Alman askeri Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'da bulunuyordu.

ABD yönetimi, NATO misyonu çerçevesinde 20 yıldır güç bulundurduğu Afganistan'dan 1 Mayıs itibarıyla çekilmeye başlayacağını, çekilmenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş