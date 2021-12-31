Almanya, son 6 nükleer santralinin 3'ünün fişini çekecek

Hükümet, Japonya'nın Fukushima reaktörünün 2011'de bir deprem ve tsunaminin, 25 yıl önceki Çernobil'den bu yana dünyanın en kötü nükleer felaketinde kıyı santralini tahrip etmesinin ardından nükleer enerjiden aşamalı olarak çıkışını hızlandırmaya karar verdi .