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Almanya, son 6 nükleer santralinin 3'ünün fişini çekecek

Hükümet, Japonya'nın Fukushima reaktörünün 2011'de bir deprem ve tsunaminin, 25 yıl önceki Çernobil'den bu yana dünyanın en kötü nükleer felaketinde kıyı santralini tahrip etmesinin ardından nükleer enerjiden aşamalı olarak çıkışını hızlandırmaya karar verdi .

2 Saat Önce
2021-12-31 00:54:47
Almanya, son 6 nükleer santralinin 3'ünün fişini çekecek

E.ON ve RWE tarafından işletilen Brokdorf, Grohnde ve Gundremmingen C reaktörleri, üç buçuk yıllık operasyondan sonra Cuma günü kapatılacak.

Son üç nükleer santral - Isar 2, Emsland ve Neckarwestheim II - 2022'nin sonunda kapatılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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