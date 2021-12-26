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TIMETURK / DÜNYA / Almanya silah satışında rekor kırdı

Almanya silah satışında rekor kırdı

Almanya Ekonomi Bakanlığı, bu yıl silah ve askeri malzeme satışının 9 milyar euroyu geçtiğini açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-26 12:28:54
Almanya silah satışında rekor kırdı

Alman Haber Ajansı'nın haberine göre, Ekonomi Bakanlığı Sol Parti'nin soru önergesine cevap verdi.Bu yıl, yaklaşık 9 milyar 40 milyon euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verildiğini açıkladı.

Bundan önceki rekor, 2019'da 8 milyar 20 milyon euroydu.

EN FAZLA SATIŞ YAPILAN ÜLKE: MISIR

Almanya'nın en fazla satış yaptığı ülkenin ise Mısır olduğu ifade edildi. Mısır'a 4 milyar 340 milyon avroluk silah ve askeri teçhizat satıldı.

Angela Merkel yönetimindeki eski hükümet, görevi devretmesinden kısa süre önce Mısır'a iki silah ihracatını onayladı.

Mısır'ın, Yemen'de sivilleri hedef aldığı iddia edilen Suudi Arabistan'a destek verdiği belirtiliyor. Bu yüzden, Mısır'a silah satışı Almanya'da tartışmalara neden oluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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