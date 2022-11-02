Almanya: Scholz, Türkiye’yi takdir etti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Türkiye’nin, tahıl anlaşmasının sürdürülmesi konusundaki kararlılığını takdir ettiği bildirildi.
2022-11-02 10:03:41
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Şansölye Olaf Scholz'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Scholz ve Erdoğan'ın bölgedeki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu aktaran Hebestreit, "Şansölye Scholz, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi aracığıyla Ukrayna'dan tahıl ihracatının sürdürülmesine ilişkin faaliyetini takdir etti" ifadesini kullandı.
YORUMLAR (0)