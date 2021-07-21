DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'de 8 bin 151 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Bulgaristan'ın yeni parlamentosu ilk oturumunu yaptı
Türk ve Kazak bisikletçiler Anıtkabir'e pedalladı
IMF 2021 küresel büyüme tahminini yüzde 6'da tutacak
Akra'da açılan Gana Milli Cami ve Külliyesi, Osmanlı mimarisiyle dikkati çekiyor
Ünye Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Tamamlanıyor
Brüksel'deki 'kağıtsızlar' hükümet ile görüşmeleri sonucunda açlık grevlerini askıya aldı
Çocuklara Ücretsiz Bisiklet Eğitimi
Almanya’da sel felaketinden etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon avro acil yardım yapılacak
İHH Kosova'da 1500 aileye kurban eti dağıtacak
Fransa’da iklim yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi
Olimpiyatçıların seks yapmasını önlemek için kartondan yatak yaptılar
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabilir
İtalya'da Kovid-19 vakaları artışta... 'Euro 2020 kutlamaları yol açtı'
CNR fuarcılık için iflas kararı

TIMETURK / DÜNYA / Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabilir

Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabilir

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs vakalarında gelecek aylarda ciddi artış yaşanabileceği konusunda uyardı.

3 Saat Önce
2021-07-21 17:52:57
Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Kovid-19 vakalarında ciddi artış yaşanabilir

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, son günlerde Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığına işaret etti.

Halihazırda haftalık 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının 11 civarında olduğunu belirten Spahn, "Bu sayı, bu şekilde her 12 günde iki katına çıkarsa eylülde 400'ü, ekimde de 800'ü aşar." dedi.

Bakan Spahn, herkesin, buna izin verilip verilmemesini kendisine sorması gerektiğini ifade ederek, halkı önlemlere uymaya çağırdı.

İç mekanlarda maskelerin takılmasının, düzenli bir şekilde test yapılmasının ve aşı yaptırmanın önemli olduğunu anlatan Spahn, "Eylül, ekim ve kasım aylarının nasıl geçeceğine şimdi, temmuzun bu günlerinde karar veriyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya'da, son günlerde haftalık Kovid-19 vakaları sayılarının arttığı bildirilmişti.

Robet Koch Enstitüsünce dün 10,9 olarak kaydedilen haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bugün 11,4'e yükseldi.

Salgının üçüncü dalgasından sonra 6 Temmuz'da 4,9'a kadar gerileyen bu sayı, 7 Temmuz'da 5,1'e, 14 Temmuz'da 7,1'e ve 19 Temmuz'da 10,3'e yükselmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH