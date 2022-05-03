Almanya: Rusya, Ukrayna ile barış imzalamadan yaptırımlar kalkmayacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin, Ukrayna ile barış anlaşması imzalanmadıkça Rusya’ya yönelik yaptırımları kaldırmayacağı uyarısında bulundu.

Ülkesindeki ZDF televizyon kanalına konuşan Olaf Scholz, nasıl bir barış anlaşması istediğine Ukrayna'nın kendisinin karar vereceğini söyledi.

Rusya Devlet Başbakanı Vladimir Putin'in “hem Ukrayna'nın topraklarına sahip olup, hem de Batı ülkelerinin yaptırımları kaldıracağı düşüncesindeyse yanlış bir hesap içinde olduğunu” ifade eden Scholz, "O (Putin), Ukrayna'nın bu kadar direneceğini ve bizim onları (Ukrayna) bu kadar uzun destekleyeceğimizi düşünmedi. Biz yaptırımları Rusya Ukrayna ile barış anlaşması yapana kadar kaldırmayacağız. Putin kendi dikte ettirdiği bir barış anlaşmasına sahip olmayacak.” dedi.

Almanya artık AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu destekleyecek

Bu arada Ekonomi Bakanı Robert Habeck, ülkesinin artık AB'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosunu destekleyeceği ve bunun için hazırlıklara başladığı mesajını verdi.

Robert Habeck, Brüksel'de AB ekonomi bakanlarıyla yapacağı toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada, “Almanya, AB'nin Rusya'dan petrol alımına yasak getirmesine karşı değil. Elbette bu bizim için ağır bir yük ama bunu karşılamaya hazırız.” dedi.

Bu arada Maliye Bakanı Christian Lindner ise “Die Welt” adlı gazeteye yaptığı açıklamada, ülkesinin artık Rusya'dan kömür ve petrol ithalatından vazgeçileceğine bildirdi.

Alman bakan, bu durumda akaryakıt fiyatlarının yükselebileceğinin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

Almanya dün yaptığı açıklamada Rusya'dan yaptığı petrol ithalatını yüzde 35'lerden yüzde 12'ye düşürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Euronews Türkçe .