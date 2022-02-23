DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye’den Yunanistan'a nota!
Feray Yelmen kimdir? Feray Yelmen tutuklandı mı? Feray Yelmen olayı nedir?
Almanya: Putin’in sözleri birbirini tutmuyor
Nota nedir neden verilir? Protesto notası nedir? Nota verilmesi ne anlama gelir?
Erdoğan: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır
Erdoğan’dan S-400, F-35 ve F-16 açıklaması
Bilim Kurulu toplantısı neden ertelendi? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?
Ukrayna, Rusya'dan güvenlik garantisi istedi
İkinci 'İyilik Treni' Afganistan'da
Gelir İdaresi Başkanlığı, KDV indirimiyle ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı
Metin Yüksel unutulmadı
Ukraynalılara ‘Rusya'yı acil terk edin’ çağrısı
İsrail, Rusya'nın adını vermeden Ukrayna açıklaması yaptı
Norveç'ten Avrupa'ya gaz güvencesi
Rus rublesi tekrar düşüşe geçti

TIMETURK / DÜNYA / Almanya: Putin’in sözleri birbirini tutmuyor

Almanya: Putin’in sözleri birbirini tutmuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa'da savaş istemediklerini söyledi.

9 Dakika Önce
2022-02-23 18:26:32
Almanya: Putin’in sözleri birbirini tutmuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alman Bakan, Rusya'nın Ukrayna ile olan geriliminin artmasına ilişkin "Avrupa'da savaş istemiyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in planlarına yönelik soruya Baerbock, "Putin'in kafasının içine bakamayız ama tüm senaryolara hazırız." yanıtını verdi.

"Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan"

Baerbock, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin durdurulduğuna dikkati çekerek, "Benim bu konuda tutumum zaten belli. Rusya'ya yönelik yaptırımlar, hızlı ve toplu olarak kararlaştırıldı. Ancak bu sadece ilk aşama, her an başka daha sert paketler açıklanabilir." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupa'da barış ve özgürlüğün bir fiyatının olmadığı görüşünü dile getirdi.

Putin'i, Ukrayna ile krizin tırmanması konusunda yalan söylemekle suçlayan Baerbock, "Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin demektir ya da o zaman yalan söyledin." ifadesini kullandı.

Baerbock, Minsk Anlaşması'nın Rusya Devlet Başkanı tarafından tek taraflı olarak bozulduğunu belirtti.

"Putin, imzalara bağlı kalmıyor"

Fansa Bakanı Le Drian, Putin'in uluslararası hukuku çiğnediğini vurgulayarak, "Putin, imzalara bağlı kalmıyor." dedi.

Rusya'nın ne kadar ileri gidebileceği sorusu üzerine Fransız Bakan, "Her şey mümkün, en kötüsü bile mümkün." ifadesini kullandı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş