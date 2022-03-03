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Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin yatına el koydu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Alman makamlarının, Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Usmanov'a ait 600 milyon dolarlık yata el koyduğu bildirildi.

46 Dakika Önce
2022-03-03 09:56:54
Almanya Özbek asıllı Rus milyarderin yatına el koydu

Almanya basınında yer alan haberlere göre, Hamburg eyaletinde yetkililer, Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yatına Hamburg limanında el koydu.

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Brüt tonaj olarak dünyanın en büyük motorlu yatı olarak kabul edilen söz konusu yat, Ekim 2021'den beri Alman gemi inşaat ve mühendislik şirketi Blohm + Voss'ın tersanesinde bulunuyordu.

Haberlerde, Usmanov'ın “Dilbar” adlı yatı 2016'da 600 milyon dolara Alman lüks yat üreticisi Lürssen'den satın aldığı ifade edildi.

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İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor. Yatta büyük bir havuzun yanı sıra iki helikopter pisti ve sauna da bulunuyor. .

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