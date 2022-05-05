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TIMETURK / DÜNYA / Almanya’nın uydusu görüntüledi: İstanbul Boğazı'nda 'klorofil yoğunluğu'

Almanya’nın uydusu görüntüledi: İstanbul Boğazı'nda 'klorofil yoğunluğu'

Almanya Uzay Ajansı DLR’nin 1 Nisan’da uzaya fırlattığı çevre uydusu EnMAP, ilk görevinde İstanbul Boğazı’nı görüntüledi.

14 Saat Önce
2022-05-05 15:37:29
Almanya’nın uydusu görüntüledi: İstanbul Boğazı'nda 'klorofil yoğunluğu'

Almanya Uzay Ajansı DLR tarafından 1 Nisan'da uzaya fırlatılan uydusu EnMAP (Çevresel Haritalama ve Analiz Programı), ilk görevinde İstanbul Boğazı'ndaki 30 kilometre genişliğinde ve 180 kilometre uzunluğundaki alanı görüntüledi ve elde ettiği görselleri DLR'in Dünya üzerindeki analiz merkezlerine gönderdi.

Görsellerin analizinden sonra İstanbul Boğazı'ndaki ‘klorofil yoğunluğu' görüldü. Diğer görsellerde ise biyokütle, alg büyümesi, toprak özellikleri görüntülendi. Alman bilim insanları, uydunun görsellerini analiz ederek iklim değişikliğiyle ilgili sonuçlar elde etmeyi planladığı belirtildi.

MADDELERİN RENKLİ PARMAK İZİ ÖLÇÜLÜYOR

DLR, uydunun bu ilk görevinde yalnızca cihazın kalibre edileceğini ve hassas ayarlarının yapılacağını ifade etti. DLR çevreci uydunun nasıl çalıştığı konusunda yaptığı açıklamada, “Dünya yüzeyindeki her madde, güneş ışığını kendine özgü bir şekilde yansıtır ve spektral bir imza bırakır. EnMAP, bu ‘renkli parmak izini' ölçüm cihazı yardımıyla tanıyabilir, ayırt edebilir ve haritalayabilir” ifadelerini kullandı. EnMAP Genel Proje Yöneticisi Dr. Sebastian Fischer "EnMAP'tan gelen ilk veriler bile Alman çevre uydusunun neler yapabileceğini gösteriyor" dedi.

KLOROFİL NEDİR?

Klorofil, çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosentez olayının meydana gelmesine sebep olan, yeşil renkli bir biyolojik pigment. Klorofiller fotosentez olayında, karbondioksidin şekerlere ve diğer bitki maddelerine redüksiyomunda kullanılan ışık enerjisini emmektir. .

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