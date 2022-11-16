Almanya'nın Çin stratejisi sızdırıldı

Almanya'nın yeni Çin stratejisi medyaya sızdı. Çin'e yöenlik strateji belgesine göre Almanya, Çin'le ilişkilerinde insan hakları ön planda tutacak.

Der Spiegel'e sızdırılan, Alman Dışişleri Bakanlığının Çin'e yönelik taslak gelecek stratejisi belgesine göre, Almanya'nın Çin ile ilişkilerinde insan hakları merkezi bir başlık olacak.

Taslak belgede, insan haklarının "bölünmez olduğu ve ne kültürel ne de dini açıdan göreceleştirilemeyeceği" ifade edildi.

Taslağın 18'inci sayfasında "Avrupa Birliği (AB) çerçevesinde, insan hakları ihlallerinden arınmış tedarik zincirlerinin başka yollarla sağlanamaması halinde, özellikle yoğun insan hakları ihlallerinin yaşandığı bölgelerden ithalatın durdurulmasını desteklemeye de hazırız" ifadelerine yer verilerek gerektiğinde sert yaptırımlara başvurulacağı vurgulandı.

BATI BALKANLARDA ÇİN ETKİSİ

59 sayfalık taslak metinde, yeni bir blok çatışması amaçlanmadığı belirtillirken rekabet konusunda hiçbir stratejik boşluk bırakılmaması gerektiği kaydedildi.

Belgede, Almanya'nın yeni Çin stratejisinin, Çin'in Batı Balkan bölgesindeki etkisini sınırlandırmaya odaklandığına işaret edilerek, Almanya ve AB'nin, Pekin'in bu hamlesine karşı Batı Balkanlar ile iş birliğini yoğunlaştıracağı ve AB'ye katılım süreçlerini ilerletecekleri belirtildi.

"ÇİN VE RUSYA GİDEREK YAKINLAŞIYOR"

"Çin ve Rusya giderek yakınlaşıyor." ifadesi kullanılan belgede, Ukrayna'ya karşı savaşta Çin'in "aslında" Rusya'nın yanında yer aldığına işaret edildi. Belgede Çin'in Tayvan politikası da eleştirildi. .