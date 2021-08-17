DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bush, Afganistan'daki olaylardan 'derin üzüntü' duyuyor
ABD: Afganistan'dan günlük 5 bin ila 9 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz
Nijer'de bir köye silahlı saldırı: 37 sivil öldü
'Cimilli İbo' son yolculuğuna uğurlandı
PTT memur alımı ne zaman yapılacak?
Daniel Radcliffe kimdir? Daniel Radcliffe kaç yaşındadır? Daniel Radcliffe hangi filmlerde rol almıştır?
Ford, üretimini tekrar durduruyor
Rüyada altın görmek ne anlama gelmektedir?
Elektronik sigaraların zararları nelerdir?
YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS üniversite sonuçları hangi gün açıklanacak?
Almanya’nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri
T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi eğitimde yükselen yıldız olmaya devam ediyor!
YKS ek yerleştirme ne zaman başlayacak? 2. ek yerleştirme ne zaman yapılacak?
Taliban: Kadınların iş ve eğitim hakları devam edecek
NATO'dan Afgan yönetimine suçlama

TIMETURK / DÜNYA / Almanya’nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri

Almanya’nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri

Almanya'nın haziranda Alman ordusuna ait bira ve şarapları Afganistan’dan çıkardığı, ancak Alman hükümetinin Alman askerlerine yardımcı olan Afgan yerel personelini ülkeden tahliye edemediği belirtildi.

32 Dakika Önce
2021-08-17 18:01:04
Almanya’nın Afgan yerel personeli tahliye edememesine eleştiri

Bild gazetesinin haberinde, "Bira ve şarap çıkarıldı- yerel personel kalıyor" başlığıyla verdiği haberde, "Alkol için taşıma kapasitesi vardı ancak Afganistan'daki yerel personel için yok." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Almanya'nın Afganistan'dan çıkmaya hazırlandığı haziran başında Alman ordusuna ait 65 bin bira kutusunu ve 340 şarap şişesini ülkeden çıkardığı anımsatıldı.

Bu durum zamanlama açısından bir rastlantı olsa da Alman hükümetinin, Afganistan'da yıllarca Almanya için çalışan ve hayatlarını riske atan insanlara verdiği önceliği gösterdiği aktarılan haberde, "Alman hükümeti için onlar bira kutularından daha az değerliler." ifadesi kullanıldı.

Almanya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepki gösterilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş