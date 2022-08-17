Almanya'nın 3 aylık gazı kaldı

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi sonucu Almanya'nın bu kış doğalgaz sorunu yaşama tehlikesi gündemde.

Almanya'nın enerji düzenleme kurumu olan Federal Ağ Ajansı Başkanı Klaus Mueller gaz stoklarının Kasım ayı itibariyle hedefin yüzde 95'ini karşılayabileceğini, eğer Rusya gaz akışını tamamen keserse bu stokların sadece 2 - 2,5 ay yetebileceğini söyledi.

Stokların şu an yüzde 77'sinin dolu olduğu belirtildi.

Mueller "Depoları doldurmak konusunda öncesinden daha hızlıyız ancak bu rahatlayacağımız anlamına gelmiyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Mueller, Kasım ayı için hedeflenen yüzde 95 doluluk oranına ulaşmanın ise 'zorlu' olacağını söyledi.

Bloomberg'in haberine göre Rusya'nın doğalgazı Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattından akışını kesmesi, Avrupa'da uzun yıllardır görülen en kötü enerji krizine yol açarken Rus gazına bağımlı olan Almanya stoklarını artırmaya çalışıyor.

Rusya'nın sevkiyatının azalması sebebiyle hükümet tüketimi azaltma çağrılarında bulurken bu hafta artan enerji maliyetinin finansmanı için tüketicilere geçici bir vergi uygulanacağı duyuruldu.

Federal Ağ Ajansı'nın tedarik konusunda bazı sektörlerin nasıl önceliklendireceği konusunda çalışmalar yaptığını kaydeden Mueller "Krizin ne yönde evrileceğini bilemiyoruz. Hangi tüketicilerin daha önce kesintilerle karşılaşacağı konusunda kesin bir durum yok. Şeffaf olmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.