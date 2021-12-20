Almanya Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanlığına Joachim Nagel getiriliyor.

Para politikasındaki şahin görüşleriyle bilinen Jens Weidmann'dan boşalacak Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) başkanlığı görevine bankada yıllardır görev yapmış bir isim olan Joachim Nagel getiriliyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda enflasyon riski ve istikrar odaklı para politikasının öneminin arttığı düşünüldüğünde Nagel gibi tecrübeli bir kişiliğin Bundesbank'taki devamlılığı sürdüreceğine işaret etti.

1966 doğumlu Nagel 1997 yılında Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü'nden doktora derecesini aldı.

1999 yılına kadar Karlsruhe Üniversitesi'nde çeşitli akademik pozisyonlarda çalıştı.

1999 yılında Bundesbank'a giren Nagel, 2016 yılına kadar kurumda farklı görevlerde bulundu. 2017-2020 yılları arasında Alman KfW Yönetim Kurulu'nda yer aldı.

Nagel 2020 yılından bu yana ise BIS Bankacılık Birimi Başkan Vekili görevinde bulunuyordu

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.