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TIMETURK / DÜNYA / Almanya Merkez Bankası başkanından istifa kararı

Almanya Merkez Bankası başkanından istifa kararı

Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann, kişisel nedenlerden dolayı bu yıl sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

1 Saat Önce
2021-10-20 13:33:18
Almanya Merkez Bankası başkanından istifa kararı

Almanya Federal Cumhuriyeti merkez bankası Deutsche Bundesbank Başkanı Jens Weidmann istifasını açıkladı. Weidmann, Bundesbank internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, "Bundesbank'a ve aynı zamanda kendime yönelik yeni bir sayfa açmak için 10 yıldan fazla bir sürenin iyi bir zaman olduğu sonucuna vardım." ifadesini kullandı.

Kişisel nedenlerle görevinden ayrılmak istediğini belirten Weidmann, Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e kendisini 31 Aralık'ta görevden almasını istediğini belirtti.

Jens Weidmann, Mayıs 2011'den beri Bundesbank başkanı olarak görev yapıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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